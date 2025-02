Ilfattoquotidiano.it - “Sono svenuta in aeroporto. Devo ascoltare di più il mio corpo”: malore per Elisa True Crime. Ecco cosa è sucesso

inmentre si spostava da una città all’altra per il tour legato al firmacopie del suo libro. La youtuber lo racconta sui social, spiegando di aver aspettato di rimettersi prima di parlarne in modo da non far preoccupare i follower. Ma cheè successo esattamente? Andiamo a scoprirlo con le sue stesse parole. “E anche questo tour è giunto al termine! È stato bellissimo, ma con qualche piccolo intoppo di cui ho aspettato a parlarvi per non farvi preoccupare” scrivesu Instagram, fornendo quindi qualche dettaglio in più: “Appena arrivata a Catania, mi è venuta una gastrite fortissima (se mi seguite da un po’, sapete che nei periodi di lavoro intenso il mio stomaco si ribella) ed è stata così debilitante chein”. Un campanello d’allarme che le ha fatto capire l’importanza dii segnali che il fisico le invia: “Fortunatamente miripresa abbastanza in fretta e ho potuto affrontare tutte le date con entusiasmo, ma sicuramente ascolterò di più i segnali del mioe mi prenderò qualche giorno per riposarmi!”Chi èDe Marco –De Marco, nota anche con lo pseudonimo di, è nata a Torino il 28 giugno 1989 ed è una youtuber, scrittrice e podcaster che si occupa di divulgazione di casi di cronaca nera.