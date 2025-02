Fanpage.it - Sondaggi politici, il Pd regge ma arretra: cresce la fiducia nel governo e in Meloni

L'ultimoo realizzato dall'Istituto Euromedia Research per Porta a Porta conferma Fratelli d’Italia come primo partito, mentre il PD perde terreno e il M5S guadagna consensi. Il centrodestra resta in vantaggio, ma l’astensione rimane alta.