Lettera43.it - Sondaggi politici 17 febbraio 2025: salgono Fratelli d’Italia e M5s, scende il Pd

Secondo idel 17realizzati da Swg per il TgLa7,ha guadagnato lo 0,3 per cento, rimanendo saldamente primo partito con quasi otto punti di distacco dal Partito democratico, che invece in una settimana ha perso lo 0,3 per cento. I due partiti sono dati rispettivamente al 29,8 e al 22,0 per cento. Al terzo posto il Movimento 5 stelle, che ha registrato un +0,1 per cento dei consensi arrivando a 11,9.Swg 17(X).Forza Italia e Italia viva,la LegaAnche Forza Italia è salita dello 0,1 per cento totalizzando un 9,3 per cento, ampliando il suo distacco dalla Lega che è data allo 8,2 per cento (-0,3). In calo Verdi e Sinistra (6,6 per cento, -0,1) mentre Azione è rimasta stabile al 3,1. Tra i partiti minori, Italia viva e Più Europa hanno guadagnato rispettivamente lo 0,1 e lo 0,2 per cento, arrivando a quota 3,0 e 2,1 per cento.