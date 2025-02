Lanazione.it - Sommariva: "Ampliamento rispetto allo scalo attuale. Non al piano vigente"

Finora non era ancora intervenuto dopo l’uscita di scena. Parliamo di chi ha ideato e progettato il nuovoregolatore portuale, l’ex presidente dell’Autorità di sistema Mario, che oggi lavora a Genova nel privato. "No, non voglio entrare nel merito della questione sull’approvazione del Prp, ormai sono fuori, non c’entro più nulla", afferma. Inevitabile però un commento sulle sue affermazioni dira, che negavano undel porto quando invece sono previsti 140mila metri quadrati in più. "Vero – dice– ho detto così e lo confermo. Ma mi riferivo aldel 1981, che è stato parzialmente attuato.a quello il nuovopresenta addirittura riduzioni e non ampliamenti. Certo,che vediamo oggi c’è in effetti un, ma se pensiamo a un porto certi numeri non rappresentano un grande spazio".