"Solo febbre", poi la tragedia. Mamma Marika muore così, lascia due bambini: terribile

Dopo due giorni dialta,Somaggio è stata portata al pronto soccorso di San Donà. Qui, i medici hanno subito compreso la gravità della situazione, portando al suo trasferimento all’ospedale di Portogruaro. Purtroppo, nel giro di poche ore, non c’è stato nulla da fare. Sabato, a soli 36 anni e dopotre giorni dall’insorgenza di quelli che sembravano sintomi influenzali,è deceduta. Le cause della sua morte, che ha colpito profondamente la famiglia di questa giovane madre di due ragazzi di 14 e 11 anni, rimangono sconosciute. I familiari sono ancora in cerca di risposte e potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti.Leggi anche: Follia in Italia: aggredito, finisce in ospedale. Una volta fuori viene picchiato ancoraOriginaria di Seregno, in Brianza,viveva da tempo a Croce, in una via centrale di Musile (Venezia).