Lanazione.it - Sollicciano, poliziotto aggredito da un detenuto: portato al pronto soccorso

Firenze, 18 febbraio 2025 – Un’altra aggressione ai danni di unpenitenziario nel carcere di. Lo denuncia Fp Cgil. È successo stamattina, 18 febbraio. Il, in circostanze da chiarire, è statocon un colpo di manico di scopa alla testa e sulla schiena da parte di unnel reparto Atsm (Articolazione per la tutela della salute mentale). Ilè statoalper ricevere le cure del caso. "Già da tempo – sottolinea la Fp Cgil – abbiamo denunciato lo stato di abbandono dell’istituto fiorentino, teatro qualche giorno fa di un episodio di suicidio di un, istituto che ad oggi è ancora senza un direttore. L’amministrazione penitenziaria centrale a Roma deve assolutamente far sì che, così come il carcere di Prato, abbia un direttore titolare, è inaccettabile che due istituti così importanti non abbiano questa figura”.