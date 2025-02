Lanazione.it - Sociale: pubblicato il bando per i contributi agli enti del terzo settore nel cascinese

Cascina (PI), 18 febbraio 2025 – Il Comune di Cascina haanche quest’anno l’avviso pubblico per glidelper ottenere un contributo economico finalizzato a progettualità in ambito. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 4 marzo 2025, pena la loro inammissibilità, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Servizio “Associazionismo, Pari Opportunità e Politiche Giovanili” (https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/-economici--del--finalizzati-alla-progettualita--avviso-pubblico-2025) esclusivamente per PEC all’indirizzo [email protected] . “Per il quinto anno diamo continuità all’azione amministrativa anche sulle progettualità di carattereche hanno ricadute importanti sul territorio – ha detto l’assessora alle politiche sociali Giulia Guainai –.