Lanazione.it - Sociale, il Garante degli anziani in Seconda commissione: “Iniziative e tutela di diritti"

Pisa, 18 febbraio 2025 – L’ufficio deldeidelle persone anziane, appena costituitosi, nei giorni scorsi è stato audito dalla IIConsiliare del Comune di Pisa. IlAntonio Schena ha avuto modo di illustrare le linee guida del proprio operato e che faranno perno sulle indicazioni contenute nella Carta dei, oggetto della legge n. 33 del 2023. La Carta indica la via per promuovere la dignità, l’autonomia, l’inclusione, l’invecchiamento attivo, la prevenzione e la cura delle fragilità delle persone anziane. e su questi aspetti si è sviluppato un proficuo confronto tra le parti per raggiungere al meglio gli obiettivi proposti. “È stato un momento di confronto significativo - spiega Antonio Schena -, utile a raccogliere proposte e fare il punto sui servizi esistenti, per migliorare la qualità della vitapisani, sotto l’aspetto fisico, mentale edell’anziano delineando il metodo di collaborazione tra i vari enti e istituzioni, come ad esempio le strutture sanitarie RSA, il Tribunale per gli Amministratori di sostegno, e le stesse le associazioni del terzo settore.