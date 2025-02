Tarantinitime.it - Smaltimento acque meteoriche, avviato programma di sanificazione

Tarantini Time QuotidianoNel contesto delle attività finalizzate a garantire un’efficace tutela dell’igiene urbana, l’Amministrazione Melucci ha dato il via al primo ciclo del piano di interventi didella rete didelle. Con l’obiettivo di potenziare la valenza deldie derattizzazione delle reti fognarie cittadine, già in corso a cura dell’dotto Pugliese, le attività si concentreranno in vari quartieri cittadini sino alla fine del mese di maggio e saranno effettuate con l’ausilio di atomizzatori proprio per garantire una pulizia approfondita e sicura.Le operazioni diinteresseranno la Città Vecchia ed il “Borgo” sino al 25 marzo. La terza zona interessata (dal 26 marzo al 16 aprile) sarà quella di “San Vito-Lama”, dopodiché le attività riguarderanno, nell’ordine, la borgata di “Talsano” (dal 16 aprile al 15 maggio), il quartiere “Paolo VI” (dal 16 al 22 maggio) ed il rione “Tamburi” (dal 23 al 30 maggio).