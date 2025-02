Digital-news.it - Sky e NOW: due giorni di motori con F1 Show, Ferrari SF-25 e le interviste a Hamilton e Leclerc

Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio una straordinariaduedida vivere su Sky e in streaming su NOW Martedì dalle 20.30 la serata-evento dalla O2 Arena di LondraF1 75 LIVEIn diretta su Sky Sport F1, in streaming su NOW e su skysport.itdalle 23 appuntamento con loSPECIALE SF-25Con le prime immagini della nuova2025 con il commento di Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Roberto ChincheroMercoledì èDay con loSHAKEDOWN DELLA SF-25 A FIORANOIn diretta dalle 10 su Sky Sport 24, Sky Sport F1 e in streaming su NOW con collegamenti dalla pista e approfondimenti in studionel pomeriggio INTERVISTA AI PILOTILive dalle 17.15 su Sky.