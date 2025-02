Thesocialpost.it - “Situazione complessa”. Papa Francesco ricoverato, resta alta la preoccupazione

Come sta? Se lo chiedono i fedeli di tutto il mondo, dopo la notizia del ricovero forzato del pontefice a causa dei problemi di salute che da tempo si trascina. Il 9 febbraio, nella domenica del Giubileo delle Forze armate, stava seduto all’aperto in piazza San Pietro e ci è rimasto per più di due ore. Quattro giorni prima, nell’udienza generale del mercoledì, aveva interrotto quasi subito la lettura: «Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. E per questo ho chiesto al mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me».Leggi anche:Caso Almastri, Italia sotto accusa: la Cpi avvia un’indagine sulla mancata consegnaIn realtà non si trattava solo di un raffreddore. La Santa Sede aveva fatto sapere che «a causa di una bronchite da cui è affetto in questi giorni, e al fine di continuare la sua attività, venerdì 7 e sabato 8 febbraio le udienze disi svolgeranno a Casa Santa Marta».