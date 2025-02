Sport.quotidiano.net - Sinner, un break alla squalifica : "Sa come superarsi nelle difficoltà"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Massimo Selleri Scontata la, Janniktornerà quello di prima? E quanto gli è pesato il dover patteggiare essendo innocente? I due interrogativi riassumono tutte le domande che aleggiano sulla sua decisione di concordare con la Wada unadi tre mesi. Quesiti che riguardano sorpattutto la sua testa. "Ogni persona è unica - spiega la dottoressa Gladys Bounous, psicologa psicoterapeuta, presidente Associazione Italiana Psicologia dello Sport (AIPS) - e non avendo interagito direttamente con lui le considerazioni che posso fare sono di ordine generico. Partiamo dconstazione che uno sportivo professionista è abituato a decidere la strada migliore per raggiungere il risultato finale, per cui anche in questo casoavrà valutato la decisione più idonea per uscirne limitando i danni".