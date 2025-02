Thesocialpost.it - Sinner squalificato, l’amarezza di Paolo Bertolucci: “L’assordante silenzio dei tennisti italiani mi ferisce”

non ha gradito il poco supporto ricevuto da Jannikda parte dei colleghi. L’ex tennista ha espresso il suo disappunto con un duro messaggio pubblicato su X, in cui ha sottolineato la mancanza di prese di posizione pubbliche dopo la squalifica di tre mesi inflitta al numero uno del mondo, a seguito di un accordo con la Wada per il caso Clostebol.Leggi anche: Caso, Panatta attacca Kyrgios: “Un invidioso”“di quasi tutti i giocatorisul caso di Jannikmi”, ha scritto, sollevando un dibattito nel mondo del tennis.L’affondo di: “Mi sarei aspettato una reazione diversa”Intervistato dall’Adnkronos,ha spiegato meglio la sua posizione, riconoscendo il supporto espresso da alcuni, ma ritenendolo comunque insufficiente.