Ilveggente.it - Sinner non bada a spese: ne cerca uno disperatamente

Leggi su Ilveggente.it

Cosa farà Jannikper i prossimi tre mesi? Ecco tutte le ipotesi sul piatto: ce n’è una che fa sognare i tifosi.A quest’ora sarebbe dovuto essere a Doha, ma il destino aveva in serbo qualcosa di completamente diverso per lui. Jannik, come ormai noto, non giocherà per i prossimi 3 mesi e potrà fare ritorno in campo non prima del prossimo 4 maggio. Non potrà neanche allenarsi nelle strutture ufficiali della Federazione nazionale, per cui sarà certamente in, in queste ore assai frenetiche, di un “lido” in cui approdare.non: neuno(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’ipotesi più accreditata è che il numero 1 del mondo voli alla volta di Dubai, dove potrebbe effettivamente continuare ad allenarsi in tutta tranquillità, secondo le modalità che gli sono consentite.