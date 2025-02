Sinner la Wada spiega | Confermata la sua tesi 12 mesi di squalifica sarebbero stati troppi

Leggi su Sportface.it

Il caso, da sabato, è chiuso. Si susseguiranno ancora per diverse settimane, presumibilmente, polemiche di vario genere, e il numero uno al mondo deve fare i conti con un’assenza di tredai tornei, ma quantomeno si è giunti alla conclusione di un iter che di certo ha condizionato gli ultimi 10della vita del classe ’01 azzurro. A margine dell’accordo trovato tra lae il giocatore, la stessa agenzia antidoping mondiale – tramite il suo portavoce James Fitzgerald – ha voluto inviare a ‘La Stampa’ una nota di chiarimento in cui vieneto come si è giunti alla risoluzione del caso.Il Codice mondiale Antidoping alla base del ricorsoLa disposizione relativa all’accordo di risoluzione dei casi nel Codice mondiale antidoping (articolo 10.8.2) è stata introdotta nel 2021.