Sport.quotidiano.net - Sinner, la Wada si difende dalle critiche: “Il suo caso era lontano un milione di miglia dal doping”. In Spagna polemica per la Barquero

Roma, 18 febbraio 2025 - Ross Wenzel, il General Counsel dellasi: "Ildieraundidal. Dalla documentazione scientifica che abbiamo ricevuto emergeva come questo non fosse undiintenzionale, nemmeno in micro-dosaggi". Wenzel, considerato uno degli avvocati più esperti in materia di legislazione anti-ha discusso per lamolti casi al TAS di Losanna, ha respinto ogni ipotesi di favoritismo avanzata da Djokovic, riportando opinioni di altri giocatori ed ex giocatori. epa11854717 Jannikof Italy attends a press conference after winning the Men's Singles final match against Alexander Zverev of Germany at the Australian Open Grand Slam tennis tournament in Melbourne, Australia, 26 January 2025.