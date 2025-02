361magazine.com - Sinner, la Wada fa chiarezza sulla squalifica: “Nessun favoritismo”

Si continua a parlare della sanzione nei confronti del numero uno azzurroJannikdal 9 febbraio 2025 ha iniziato a scontare i suoi tre mesi dia causa della vicenda Clostebol, trovata in percentuali quasi nulle e per assunzione involontarie.In questi mesi tanti hanno parlato di un trattamento di favore che sarebbe stato riservato ain quanto numero uno e giocatore di spicco.Oggi, in un report condiviso dallacon Sky Sport sono proprio i vertici dell’agenzia Mondiale antidoping a chiarire vari punti.Sul peché si sia giunti all’accordo e non al Tas spiegano: “La disposizione sull’accordo di risoluzione dei casi nel Codice Mondiale Antidoping (Articolo 10.8.2) è stata introdotta nel 2021. Una delle sue funzioni principali è garantire che casi unici, che non rientrano pienamente nel quadro delle sanzioni, possano essere giudicati in modo appropriato ed equo, a condizione che tutte le parti e lasiano d’accordo.