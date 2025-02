Ilveggente.it - Sinner fa tremare la Sabalenka: “Non mi fido più”

Leggi su Ilveggente.it

Jannik, la campionessa Arynaha rilasciato delle dichiarazioni durissime: non riesce più a fidarsi.Era inevitabile che se ne parlasse. Era il minimo, anzi, considerando che questa vicenda ha giustamente tenuto banco per un bel po’ di mesi. Così come, d’altra parte, potevamo intuire che la notizia dell’accordo tra Jannike la Wada avrebbe scatenato una lunga serie di reazioni. Alcune delle quali, purtroppo, non del tutto positive.fala: “Non mipiù” (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ci soffermeremo, in questa sede, sul commento – prevedibilissimo – di Nick Kyrgios, che si è detto scontento del fatto che il numero 1 del mondo se la cavi con soli 3 mesi di squalifica. Ci interessa approfondire, adesso, un altro punto di vista. Quello, cioè, delle campionesse della Wta, che come i colleghi del circuito maschile ritengono che la vicenda Clostebol che ha riguardato l’azzurro rappresenti, in qualche maniera, una sorta di spartiacque tra il passato e il presento.