Lapresse.it - Sinner e la squalifica per doping, Volandri: “Può essere opportunità”

Leggi su Lapresse.it

Su Jannike ladi tre mesi per il casopatteggiata con la Wada interviene il capitano dell’Italia di Coppa Davis Filippo. “Accordarsi è stato come togliersi un macigno“, ha detto il capitano dell’Italia, due volte vincitrice della Coppa Davis, nel corso di Tennis Talk sui canali ufficiali della Fitp.“Finisce un incubo”“Finisce un incubo e ora andando al pratico ci sono da programmare questi tre mesi, che sono tantissimi per uno sportivo”, ha aggiunto, sottolineando come possa“un’avere tre mesi che di solito un atleta non ha: occorrerà porsi obiettivi tecnici, perché lui ha ancora margini di miglioramento, e obiettivi fisici, perché se vogliamo che vinca il Roland Garros ha bisogno ancora di un po’ di resistenza”, ha evidenziato.