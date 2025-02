Lapresse.it - Sinner e il caso doping, Wada: “Prove hanno confermato la sua spiegazione”

L’Agenzia mondiale antispiega il motivo per cui Jannikha ricevuto una squalifica permolto più breve rispetto alla sospensione di sei anni inflitta a un pattinatrice spagnola in unsimile.IlLaura BarqueroI media spagnolirichiamato l’attenzione sulla lunga squalifica inflitta alla pattinatrice locale Laura Barquero dopo essere risultata positiva all’anabolico Clostebol, la stessa sostanza che è valsa auna squalifica di tre mesi dopo un discusso accordo raggiunto sabato tra lae il tennista italiano numero uno al mondo. Laha sottolineato che, sebbene entrambi i casi riguardassero la stessa sostanza, i fatti specifici relativi aldi Barquero erano “molto diversi” da quelli di.“La differenza fondamentale tra i due casi è che la versione della signora Barquero su come la sostanza è entrata nel suo sistema non era convincente alla luce delle, tanto che le circostanze sono rimaste sconosciute per quanto riguarda la”, ha detto l’agenzia antiin una e-mail inviata all’Associated Press.