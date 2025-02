Dilei.it - Sindrome della brava bambina: quando essere sempre gentili diventa un problema

Leggi su Dilei.it

Ti capita spesso di sentirti in dovere di accontentare tutti? Di mettere i bisogni degli altri davanti ai tuoi, come se fosse la cosa più naturale del mondo? Non sei sola. Potrebbe trattarsi, un modello comportamentale che spinge molte persone – soprattutto donne – a mostrarsiperfette, disponibili e instancabili, anchequesto significa sacrificare il proprio ben.Questa tendenza nasce dal nostro vissuto familiare, dalla cultura in cui siamo immerse e dalle aspettativesocietà. Ma quali sono le conseguenze? In breve: un’ansia costante, la paura del giudizio altrui, l’incapacità di dire no e un’insicurezza che non ci abbandona mai.Diciamocelo: continuare a“brave bambine” per tutta la vita ci intrappola in un ciclo di comportamenti che minano la nostra vera identità e autenticità.