Sindrome del tunnel carpale, ecco chi è più a rischio

MILANO (ITALPRESS) – Ladelè una condizione medica provocata dalla compressione del nervo mediano del polso che controlla la funzione e la sensibilità delle dita della mano e di una parte del palmo. La compressione di questo nervo può causare dolore, formicolio, intorpidimento e la debolezza delle mani e delle dita, in particolare nel pollice, indice e medio. Ladelè spesso provocata da movimenti ripetitivi del polso, come quelli che avvengono in professioni che richiedono l’uso prolungato di tastiere o attrezzi manuali. Altre cause possono inoltre essere l’artrite, la gravidanza e l’obesità. I sintomi possono variare da lievi a gravi, e se non trattati tendono a peggiorare con il tempo. Sono questi alcuni dei temi trattati da Giorgio Pajardi, professore ordinario di Chirurgia plastica e ricostruttiva presso l’Università degli Studi di Milano, coordinatore del Master Riabilitazione della mano presso lo stesso ateneo e direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia della mano del gruppo MultiMedica, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.