Simone Inzaghi rimasto in mutande durante Juve-Inter La foga squarcia i pantaloni | i social si scatenano – Il video

Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa di un completo rovinato dalla troppaagonistica., allenatore dell’, si è reso protagonista di uno sfortunato incidentela sconfitta di domenica 16 febbraio contro lantus per 1-0. In alcune immagini, diventate immediatamente virali suimedia, il 48enne piacentino è inquadrato con un enorme strappo suidel completo “da partita” all’altezza della coscia. In diretta nessuno si era accorto di nulla, ovviamente, anche perché è raro che un allenatore sia inquadrato da dietro. Ma era altrettanto ovvio che, con la quantità di telecamere disponibili oggi, lo strappo fosse colto e desse vita a una tempesta di ironia. Soprattutto visto che neanche lo stesso– almeno sembra – si era reso conto della situazione imbarazzante, troppo concentrato nel dare indicazioni ai suoi giocatori in campo.