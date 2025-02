361magazine.com - Silvia Onofri: chi è la nuova CEO di Miu Miu

Leggi su 361magazine.com

Dal master in economia a trasformatrice di brand: la carriera da sogno di. Chi è e perché è una scelta vincente per il futuro del brandIl Gruppo Prada ha appena annunciato una novità che farà parlare:è il nuovo CEO di Miu Miu, a partire dal 26 febbraio 2025. Prende il posto di Benedetta Petruzzo, che a settembre ha lasciato per entrare in Dior Couture. Ma chi è?La sua carriera è un vero e proprio mix di esperienza e successo. Ha mosso i primi passi in Bulgari, per poi crescere in Bally fino a diventare CEO EMEA. Ha portato la sua visione in VF Corporation, dove nel 2023 ha trasformato Napapijri, portandolo in unafase di crescita e riposizionamento.Con un master in Economia e Commercio e studi alla London School of Economics,ha tutte le carte in regola per far volare Miu Miu verso traguardi ancora più ambiziosi, soprattutto dopo l’incredibile crescita delle vendite nel 2024.