"Siamo vivi. Combattiamo in ogni partita"

"Non meritavamo di perdere. Forse ci sarebbe stato stretto anche il pareggio. Abbiamo pagato dazio per colpa di un evidente disattenzione difensiva e anche per una serie di episodi che ci hanno girato tutti a sfavore. Poco da rimproverare ai ragazzi". Cerca di rimanere lucido nella sua analisi Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato, anche se la sconfitta incassata nello scontro diretto salvezza col Corticella ancora brucia in via del Purgatorio. La Zenith Prato, in attesa di notizie dal giudice sportivo in merito al ricorso presentato dal Cittadella Vis Modena e alla vicenda che riguarda il tesseramento del difensore Tempestini, è rimasta bloccata a quota 26 punti e vede di nuovo in salita la rincorsa alla tranquilla salvezza nel girone D di serie D. I pratesi sono infatti stati raggiunti dal Corticella e dal Piacenza, che ha pareggiato contro la corazzata Ravenna, e attualmente occupano il quintultimo posto in classifica.