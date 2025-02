Iodonna.it - Si tratta di una detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi musicali per figli tra i 5 e i 18 anni. I requisiti e le scadenze

Leggi su Iodonna.it

Il 2025 porta con sé una novità interessante per le famiglie che desiderano supportare la passione musicale dei propri: il bonus musica. Sidi un incentivo pensato per alleggerire leper l’iscrizione e ladidei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18. Musica e tecnologia, ecco il primo videoclip musicale realizzato con l’Intelligenza Artificiale X Bonus musica 2024, che cos’èL’agevolazione consiste in unadel 19% sull’importo speso per lo studio e la prativa della musica, fino a un massimo di 1.