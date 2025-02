Metropolitanmagazine.it - Si è spenta a 49 anni Ilaria Iacoboni, giornalista di Radio Capital

Aveva 49, ladi. Si èa causa di un tumore. I funerali si terranno giovedì 20 febbraio a Roma, alle 10, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Nata a Napoli, ma romana da sempre, lascia il marito (l’artista Marco Bernardi) e il figlio di 12, e il fratello Jacopo (collega de La Stampa).Si è, ladiA ricordarla tantissimi colleghi, tra cui Edoardo Buffoni, direttore di. “Lei è stata una colonna della redazione negli ultimiha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia, e con Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione.