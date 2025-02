Si complica il caso di Acerra Sull’esterno del pitbull Tyson non c’è traccia di Dna della piccola Giulia Oggi l’autopsia sul corpo della piccola

Leggi su Open.online

La prova del nove saranno i campioni delle feci dei due cani di proprietà del padre di, la bimba di nove mesi aggredita adda uno dei due animali,, un, e morta nella notte tra sabato e domenica. Sono in attesa di essere analizzati dall’Asl Napoli 2, per verificare la presenza di tracce organiche. Questo perché secondo indiscrezioni non sarebbero state trovate tracce di Dnadell’animale, di preciso nelle mascelle. Le analisi sono state disposte dalla Procura di Nola che ha aperto un fascicolo in seguito alla morte, ed indagato il padre, per omicidio colposo, che aveva in custodia la figlia. I due animali si trovano ora in un canile a Frattaminore.La dinamica e il buco di un’oraGli animali in casa sono due:, un, da 25 chili che è con l’uomo da 8 anni.