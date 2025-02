Bergamonews.it - Si accende una spia su un volo per Oslo, Boeing torna a Orio al Serio: “Falso allarme”

Leggi su Bergamonews.it

alnella mattina di martedì 18 febbraio all’aeroporto dial.Intorno alle 12 dal Caravaggio è decollato un737 di Ryanair con destinazione: dopo circa 20 minuti diil comandante ha chiesto però di rientrare nello scalo per l’accensione di unache segnalava fumo nella stiva.In azione i Vigili del fuoco e gli addetti della compagnia irlandese. Dopo l’atterraggio d’emergenza i controlli degli operatori hanno accertato che nella stiva non era in corso nessun incendio: si sarebbe dunque trattato di un.Per le verifiche di sicurezza necessarie sono stati fatti scendere dalle scalette dell’aeromobile i 158 passeggeri diretti verso la Norvegia, che sono poi stati imbarcati su un altro velidopo la sistemazione dei bagagli.Dallo scalo rendono noto che l’operatività dell’aeroporto non ha risentito della situazione: “È stato solamente dirottato a Linate unda Vilnius perchè l’atterraggio coincideva con ilin emergenza, al quale è stata data priorità”.