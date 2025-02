Ilrestodelcarlino.it - "Sì a una sede universitaria. Ma pensiamo alla letteratura"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prende a prestito un versetto di Matteo (separare il grano dpula) Andrea Marinelli, capogruppo Pd a Recanati, sullain città rinnovando al sindaco l’invito a lavorare insieme. La pula sarebbe l’incauto invito del sindaco Pepa ad aprire le porteLink University, il grano è mettere a disposizione ladel plesso Gigli a Sant’Agostino. L’immobile, un tempo convento, poidel museo dell’emigrazione e oggi scuola elementare, con la realizzazione della nuova scuola rimarrà libero. "Mi è capitato già – spiega Marinelli – di sottolineare come il nostro territorio sia altamente ricettivo per una facoltà umanistica o un suo distaccamento. Ben diverso il discorso per altri indirizzi che faticherebbero a radicarsi. Non si potrebbe immaginare una valorizzazione migliore di unacon uno sguardo particolarespecializzazione in critica letteraria: a Macerata esiste una cattedra leopardiana".