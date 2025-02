Tvplay.it - Shock Atalanta, Gasperini non ne può più: l’annuncio è terrificante

In casa, in attesa della gara di questa sera contro il Club Brugge, bisogna segnalare un’autentica mazzata per.L’di Gian Piero, di fatto, sta vivendo un momento davvero difficile. Dopo l’incredibile ko nel play-off di andata contro il Club Brugge, vedi il rigore clamoroso subito nei minuti di recupero, la ‘Dea’ non ha sfruttato una grandissima occasione per rientrare definitivamente nella lotta scudetto.non ne può più:(Ansa Foto) tvplay.itSabato scorso, infatti, l’non è andata oltre lo 0-0 casalingo contro il Cagliari di Davide Nicola. Considerando il pari del Napoli con la Lazio ed il ko dell’Inter contro la Juve, di fatto, la squadra di Gian Pieropoteva compiere un grandissimo balzo in classifica.