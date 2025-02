Napolitoday.it - Sgominato traffico di cardellini, 3 denunciati

Per gli inquirenti non ci sono dubbi: il napoletano è una delle principali piazze del mercato illegale degli uccelli da canto, con uno dei suoi principali "centri di spaccio" a Sant'Antimo, dove alcuni bracconieri neanche si nascondevano, ma esponevano i loro "prodotti" direttamente in strada.