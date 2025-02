Internews24.com - Settore giovanile Inter, i risultati del weekend

Leggi su Internews24.com

di Redazione, idel wekeend per tutte le giovani squadre nerazzurredi calcio per le squadre deldell’, che sono scese in campo nel fine settimana. Ecco ipubblicati sul sito ufficiale del clubUNDER 20 Campionato, 25ª giornata: Udinese vs1-4 Reti: 15? Aidoo, 24’ Berenbruch, 87’ Pinotti, 92’ De Pieri. UNDER 19 FEMMINILECampionato, 17ª giornata:vs Parma 2-2 Reti: 6?,15? SassoUNDER 17 FEMMINILE Campionato, Rhodense vs0-6 Reti: 18? Ciurleo, 63? Bersani, 68?, 71?, 87? Petrillo, 70? autogol. UNDER 17Campionato, Monza vs2-2 Reti: 25? Pavan, 27? Franchi. UNDER 16Campionato, 18ª giornata: Cagliari vs2-0 UNDER 15 Campionato, 19ª giornata: Cagliari vs0-1 Reti: 21? SerantoniLeggi sunews24.