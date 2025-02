Puntomagazine.it - Servizio civile universale, prorogato il termine per la presentazione delle domande

Leggi su Puntomagazine.it

Benevento:al 27 febbraio ilper ledi, lo rende noto l’assessore CoppolaBenevento, 18 febbraio 2025 – L’assessore al Welfare Carmen Coppola rende noto che è statoal 27 febbraio 2025, alle ore 14,00, ildidi. Le informazioni utili sono reperibili al seguente link: https://ancicampania.it/-in-anci-campania-proroga-al-27-febbraio-dei-termini-per-la-/Si ricorda che il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 23, nelle seguenti attività: 3 volontari per Biblioteca per tutti, 6 per Campania sicura, 2 volontari per Ambiente In comune, 3 volontari per Servizi aperti, Accoglienza e Informazione, 3 per Rilanci Campania, 6 per Comunità solidale.