Iltempo.it - “Serve una svolta”, Beppe Grillo torna a parlare dopo il lungo silenzio. L'ultima invettiva

sul suo blog, a più di tre mesi dal video delle 'esequie' del M5s su un carro funebre e dal saluto al Movimento con la citazione di 'The Truman Show', con un post tutto dedicato all'emergenza abitativa. «una: non più semplici rattoppi burocratici, ma una visione innovativa che trasformi gli alloggi popolari da fonte di spreco a motore di sviluppo sociale ed economico. - spiega l'ex Garante dei Cinque Stelle - La chiave è passare da una logica di gestione passiva a un modello che metta al centro il cittadino e lo renda parte attiva del cambiamento. Solo così si può trasformare il problema in un'opportunità. Cedere strategicamente le case popolari potrebbe sembrare un'idea radicale, ma se attuata con criterio, trasformerebbe un peso economico in una risorsa. Un concetto che si avvicina all'idea del Reddito Universale».