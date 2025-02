Lecceprima.it - Serie D, Ugento-Fidelis Andria: ecco l'orario della partita

Leggi su Lecceprima.it

Arriva l'ufficialità dell'per il derby pugliese, in programma domenica 23 febbraio allo stadio comunale die valevole per la venticinquesima giornata del campionato diD, girone H.Il calcio di inizio dell'incontroè stato.