Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "D»: il punto. Tau, Venturi: "Chi non ha voglia resti a casa»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Se una squadra come la nostra non ha motivazioni, è meglio smettere e stare a, tanto siamo salvi". Durissimo l’allenatore del Tau,(foto), dopo il ko contro la Sammaurese. Sarà ricordato come il febbraio nero. Tre partite, due sconfitte, un pareggio, nessun gol realizzato (la rete manca in assoluto da 300 minuti e, su azione, dalla trasferta di Riccione, un mese fa). Discorso primato ormai chiuso, visto che il Forlì, ormai, ha otto lunghezze di vantaggio e, in mezzo, c’è pure il Ravenna. Sono le cifre della crisi (di risultati, ma nell’ultima partita anche di gioco) di un Tau che aveva meravigliato tutti in avvio di stagione. E’ come se la sconfitta di Forlì avesse creato un trauma. A Bologna con il Corticella la prestazione era arrivata, con diverse occasioni sciupate. Ma, contro la Sammaurese, giunta ad Altopascio da ultima in classifica, si è visto un Tau irriconoscibile.