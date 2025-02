.com - Serie C / L’Ascoli sbanca Pescara, i bianconeri passano 2-1

Exploit dei ragazzi di Cudini all’”Adriatico Cornacchia”, che recuperano lo svantaggio dei primi 45’ grazie alle reti di D’Uffizi e Gagliardi18 febbraio 2025 –era impegnato oggi anel “Derby dell’Adriatico”, match sempre sentitissimo da entrambe le tifo.In un momento ancora una volta delicato, come è ormai consuetudine purtroppo, in questa stagione,era chiamato a riscattare lo scivolone di Rimini di sabato scorso.In una gara vivace, idi mister Cudini, sono riusciti a vincere conquistando 3 punti fondamentali per il proseguo del torneo, che hanno, ad oggi, un peso specifico importantissimo.Gara che ha visto i padroni di casa chiudere meritatamente la prima frazione in vantaggio per 1-0, per opera della rete del biancazzurro Pierozzi al 26’. Abruzzesi che hanno protestato nel finale di tempo per alcuni episodi dubbi in area ascolana.