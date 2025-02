Sport.quotidiano.net - Serie A, il nuovo tecnico di Varese si presenta. Il profeta della difesa: "Così ci salveremo»

Ioannis Kastritis, unlibero, che vuole portare una nuova disciplina, e una filosofia diversa, a livello difensivo. È questo ilcoachPallacanestroal battesimo in casa biancorossa. Un curriculum che lascia qualche dubbio, due sessioni di allenamento alle spalle, ma il verbo delarrivato dal Peloponneso è chiaro e deciso: "Sono molto contento, mi sono sentito subito a mio agio. Siamo consapevoli che la situazione non è delle migliori. È l’ora dei fatti e non delle parole, di lavorare molto in campo per cercare di uscire da questa posizione di classifica". Kastritis, che prende il posto di Herman Mandole, professa ottimismo, e parla di quella che deve essere la nuova identità: "Mi piace giocare un basket moderno, fare canestri veloci e in sovrannumero in contropiede e sfruttare l’atletismo dei giocatori".