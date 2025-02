Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 25ª giornata: uno dell’Inter in diffida!

VeneticinquesimadiA che vede un nuovo giocatoreentrare indopo la quarta ammonizione. Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Nessuna squalifica per Lautaro Martinez dopo il caso bestemmie.A –SQUALIFICATI VENTICINQUESIMAUna: Giovanni Leoni (Parma), Domagoj Bradaric (Verona), Robin Gosens (Fiorentina), Armando Izzo (Monza), Adam Masina (Torino), Nicolo Rovella (Lazio).TI VENTICINQUESIMAQuarta sanzione: Nicolò Barella (Inter);Nona sanzione sanzione: Diego Coppola (Verona).