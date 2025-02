Internews24.com - Serena dichiara: «Inter? Non ha lo stesso ardore dell’anno scorso»

di Redazione, l’ex giocatore dell’ha parlato della stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi: lezioniIn un’vista recente al quotidiano Il Mattino, Aldo, ex giocatore iconico dell’, ha condiviso le sue opinioni sulla stagione in corso della formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi.SUL PARALLELO TRA NAPOLI E- «Antonio Conte è un mago ed il fatto di non avere le coppe è un gran vantaggio. All’, invece, sembra stia capitando qualcosa di simile a quanto accaduto al Napoli nel post scudetto: non si ha la stessa tenacia e loprecedente».SU LUKAKU E LAUTARO MARTINEZ- «Sono i più rappresentativi. Occhio però a Marcus Thuram che non è ancora al top, ma che tra 15 giorni può tornare utile a Simone Inzaghi. Nell’economia dell’quando si raccoglie e riparte con la sua velocità è fondamentale.