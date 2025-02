Unlimitednews.it - Sequestrati oltre 780 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Leggi su Unlimitednews.it

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato presso ildiun ingente carico dipurissima del peso totale di 788 chilogrammi. In particolare, i militari e i funzionari dell’Ufficio delle dogane di, sulla scorta delle risultanze informative emerse nell’ambito della meticolosa attività di analisi dei rischi e del capillare controllo del sedime portuale, hanno selezionato e sottoposto ad accurate ispezioni tre container sospetti, provenienti dal Sud America e diretti in alcuni porti dell’Italia e della Spagna. I container bloccati sono stati dapprima sottoposti ad una approfondita scansione radiogena, utilizzando le sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e successivamente a un’accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di