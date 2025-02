Abruzzo24ore.tv - Sequestrati 1.500 capi sportivi contraffatti: scoperta la truffa

Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato circa 1.500 maglie da calcio contraffatte, pubblicizzate come "vintage", e oltre 3.000 etichette false. In un'operazione mirata a contrastare la contraffazione, la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato circa 1.500 maglie da calcio falsificate, promosse come "vintage" e recanti i loghi di squadre di Serie A degli anni '80 e '90. Oltre alle maglie, sono stati confiscati più di 3.000 cartellini ed etichette in tessuto destinati all'apposizione sui. Il sequestro è avvenuto tra Pescara e Montesilvano, nell'ambito di un'indagine volta a smantellare una rete di produzione e distribuzione di abbigliamento sportivo non autentico. Le indagini hanno rivelato che le maglie erano destinate alla vendita sia attraverso canali online che in negozi fisici, ingannando i consumatori sulla loro autenticità e qualità.