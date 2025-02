Ilfoglio.it - Separiamo le sorti del vino, essenziale per la nostra civiltà, da quelle degli altri alcolici

Gaja l’Hegel del. Entrambi, il grande vignaiolo e il grande filosofo, sono avversari dell’indistinzione, della confusione che tutto livella. Hegel combatteva la notte filosofica in cui “tutte le vacche sono nere”, Gaja combatte la notte alcolica in cui a essere tutte ugualmente nere sono le bottiglie. Accendendo una luce con questa dichiarazione: “E’ ormai consuetudine equiparare ila supere aperitivi a causa della componente alcolica che hanno in comune. Si tratta di un abuso. Esistono infatti tre tipologie di alcol: alcol di fermentazione, alcol di distillazione, alcol di addizione”. Ecco, c’è il, c’è il superalcolico, c’è l’aperitivo, tre prodotti molto diversi perché soltanto nel primo l’alcol deriva da un processo spontaneo (“il più bio in assoluto”) dovuto ai lieviti naturalmente presenti sugli acini d’uva.