Sport.quotidiano.net - Senza pause, la Sella già all’esame Pesaro. Domani contro Leka un duello per sognare

"Dobbiamo continuare a spingere". È rimasto umile nel post-gara coach Di Paolantonio, concentrato sull’obiettivo, che oggi appare sempre più alla portata. Classifica alla mano, lainfatti sarebbe salva,dover passare dalla roulette russa dei playout. Ma il cammino è ancora lungo: 11 partite, dove la Benedetto però, per la prima volta in stagione, sarà padrona del suo destino. A partire da, quando alla Baltur Arena arriverà(ore 20.30), fresca di successo al fotofinish al Paladozza, che l’ha rilanciata prepotentemente nella corsa ai primi posti. Da Bologna a Cento, la VL sogna un "back to back" da leccarsi i baffi, ma per riuscirci dovrà fare i conti con Benvenuti e soci, sempre più in palla, forti di cinque vittorie nelle ultime sette e desiderosi di continuare a far valere il proprio fattore campo, che in tempi recenti ha portato i suoi frutti migliori (vedi le vittorie su Verona e Cantù).