Ilrestodelcarlino.it - Semina il panico col coltello. Il Gip: "È senza freni inibitori". Resta in carcere l’assalitore

inil venticinquenne marocchino, Abdelilah Ezzine, che mercoledì scorso ha terrorizzato la zona della stazione ferroviaria di Ravenna. Il Gip Janos Barlotti ha confermato la misura cautelare in, ritenendolo socialmente pericoloso e privo di. L’uomo è accusato di vari reati, tra cui furto, minacce, tentativo di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione, l’uomo ha sottratto unda cucina lungo quasi 30 centimetri da una macelleria di viale Farini e lo ha brandito all’interno del McDonald’s della stazione, apparentemente alla ricerca di una persona non identificata. Durante l’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Alessandra Giovannini, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha fornito dichiarazioni spontanee.