Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita

Molto dolore ma anche bellissimi ricordi. C’è tutto questo nel post di addio che Chanel, figlia di Francesco Totti, ha dedicato a Diego, il cane che ha fatto partefamiglia per tanti anni e scomparso il giorno di San Valentino. La secondogenita dell’ex calciatore e di Ilary Blasi era molto legata all’amico a quattro zampe, come testimoniano le parole e le foto condivise sui social per l’ultimo saluto. Giornata mondiale del cane, le dieci razze più amate e desiderate in Italia X Leggi anche › Quando muore un cane o un gatto.