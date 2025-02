Superguidatv.it - Segreti di famiglia, la soap turca torna il 3 marzo su Mediaset Infinity

Una bella sorpresa attende i fans dellaoperadi. Le vicende di Ilgaz e Ceylin torneranno a tenerci compagnia a partire da lunedì 3sulla piattaforma gratuitadi, la serie tvsuLo scorso 21 novembre la dizidiaveva abbandonato il consueto slot pomeridiano per lasciare il posto a Endless Love. Gli ottimi ascolti della serie su Kemal Soydere e Nihan Sezin avevano convinto i vertici di Cologno Monzese ad assegnare a quest’ultima il pomeriggio feriale di Canale 5.Dopo un breve periodo in cuidiha continuato ad andare in onda con episodi solo il giovedì in seconda serata, dopo Endless Love, fino a Natale, per poi sparire dal palinsesto.I vertici del Biscione però non si sono certo dimenticati di questa serie, e dopo un periodo decisamente travagliato, si preparano a mandare in onda i rimanenti episodi sulla piattaforma