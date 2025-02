Formiche.net - Se l’Europa perde nello spazio, non è colpa di Musk. L’opinione di Vittori

Il recente servizio di Report, intitolato “Trumpisti su Marte” e disponibile su RaiPlay, merita sicuramente di essere visto. L’inchiesta è condotta con il rigore e la profondità che da sempre caratterizzano la trasmissione, offrendo un’analisi dettagliata su uno dei temi più controversi della politica spaziale europea e internazionale. Tuttavia, le conclusioni tratte risultano errate e fuorvianti, poiché confondono le cause con la soluzione.L’inchiesta di Report si concentra, infatti, sulla trasformazione del settore spaziale negli Stati Uniti, sempre più dominato da Elon, non solo dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma anche politico. È assolutamente lecito interrogarsi se sia un bene o un male che tanto potere si concentri nelle mani di un’unica persona. Ed è altrettanto legittimo chiedersi quanto sia opportuno affidare la gestione delle comunicazioni e dei dati sensibili europei a una società privata estera come SpaceX, come è stato ipotizzato con l’uso della costellazione Starlink.