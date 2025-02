Ilnapolista.it - Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe un’impresa, se lo prendesse l’Inter sarebbe “quasi normale” (Gazzetta)

Se illo, se lo” ()È quel che scrive ladello Sport che lancia la volata lunga in vista del big match di inizio marzo (al momento programmato per il 2 marzo).Scrive la Gazza:Se illo, se lo”. Su questa differenza di impostazione mentale, Conte ha costruito il primato in classifica, compattando il gruppo, facendo rendere oltre il massimo anche delle terze scelte. E sfidando tutti, anche la sua società, nei casi di mercato. Troppe volte invecesembrava giocare con l’idea che, visto che era la più forte sulla carta,arrivata automaticamente anche la vittoria: e di “incidente di percorso” in “incidente di percorso” si trova ancora dietro adesso, nonostante ilabbia lasciato 6 punti nelle ultime tre uscite.